Донецк, , 09:52 — REGNUM Боевики ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенные минами «Лепесток». Об этом 26 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Мина «Лепесток» на пешеходном тротуаре Ярослав Громов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:50 (совпадает с мск) — н. п. Карловка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 2 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток»)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Куйбышевском районе Донецка на мине «Лепесток», которую ранее сбросили представители ВСУ, подорвалась женщина.

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