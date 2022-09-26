Донецк, 26 сентября 2022, 09:52 — REGNUM Боевики ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенные минами «Лепесток». Об этом 26 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Куйбышевском районе Донецка на мине «Лепесток», которую ранее сбросили представители ВСУ, подорвалась женщина.
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