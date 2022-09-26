Рим, 26 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Лидеры правых партий стран ЕС 26 сентября поздравляют своих итальянских коллег, выигравших выборы, и заявляют о новой странице в истории ЕС.

Quirinale.it Джорджа Мелони и другие члены парламентской группы «Братья Италии»

Как сообщалось ранее, победу на парламентских выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они набрали около 44% голосов. Предполагается, что решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября.

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«Итальянцы преподали урок смирения Брюсселю, который устами Урсулы фон дер Лейен хотел навязать им «правильное» голосование. Никакая угроза не остановит демократию, народы Европы поднимают голову и берут свою судьбу в свои руки», — отметил Жордан Барделла, один из лидеров партии Марин Ле Пен.

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«Сегодня миллионы европейцев возлагают свои надежды на Италию. Джорджа Мелони указала путь к Европе гордой, свободной, состоящей из суверенных народов», — заявил лидер испанской Vox Сантьяго Абаскаль.

Мелони, Сальвини и Берлускони также получили публичные поздравления от партии Виктора Орбана (Венгрия), французского политика Эрика Земмура, «Альтернативы для Германии», премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.