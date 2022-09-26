Париж, 26 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что цены на сигареты будут расти вместе с инфляцией, передает BFM TV.

gouvernement.fr Премьер-министром Франции Элизабет Борн

«Цена пачки сигарет будет расти, как инфляция», — объяснила Элизабет Борн в эфире BFM TV.

«Было бы довольно парадоксально, если бы рост цен на пачку сигарет был ниже инфляции. Учитывая влияние табака на здоровье, это было бы непонятно» Элизабет Борн

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн отказывается «комментировать демократический выбор итальянского народа».

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