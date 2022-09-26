Премьер-министр Франции отказывается комментировать выбор народа Италии
Париж, 26 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн отказывается «комментировать демократический выбор итальянского народа», передает BFM TV.
Elisabeth Borne
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
Элизабет Борн в интервью отреагировала на победу правоцентристской коалиции в Италии.
«Я не буду комментировать демократический выбор итальянского народа. Президент должен назначить председателя совета», — ответила Элизабет Борн.
Напомним, правоцентристская коалиция побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии, набирая 44,1% голосов в сенат после подсчета более половины бюллетеней.