Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Для охлаждения дружественных отношений между Россией и Венесуэлой нет никаких причин. Начало проведения спецоперации на территории б. УССР также не является проводом для каких-либо изменений. Об этом 26 сентября заявил министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа, который находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Mil.ru Россия — Венесуэла

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В беседе с РИА Новости глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Венесуэла и Россия связаны отношениями дружбы и стратегического партнёрства.

«Мы — братские страны. У президентов [Венесуэлы Николаса] Мадуро и [России Владимира] Путина сложились очень дружественные отношения и тесное взаимодействие по всем проектам, которые они решили реализовать. Это не изменилось», — указал министр.

Фариа также добавил, что у двух государств и раньше были превосходные отношения, и «нет причин, почему это должно было измениться после начала специальной военной операции».

Министр рассказал, что во время своих поездок в Россию и сам имел возможность прочувствовать дружескую поддержку со стороны российского народа.

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«Народ России мне не чужой — я получил образование в Советском Союзе, и это навсегда останется со мной. Я познал русский быт, его своеобразие и особенности», — добавил глава МИД Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа заявил, что Каракас надеется на восстановление туристического потока из России уже в ближайшее время.