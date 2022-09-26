Каракас, 26 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Венесуэла надеется, что уже в ближайшее время поток туристов из России на курорты страны восстановится. Об этом 26 сентября заявил министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

Он также добавил, что Каракас будет приветствовать расширение использования российского рубля на своих курортах.

«Не секрет, что Россия стремится расширить использование рубля, задействовав его и на других направлениях, — сказал в беседе с РИА Новости глава МИД, который участвует в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. — Что касается Венесуэлы, это пошло бы на благо развитию нашего туризма, ведь, как мы знаем, сотни российских туристов летают на остров Маргарита».

Министр добавил, что число российских путешественников, посещающих курорты Венесуэлы, уже исчисляется тысячами.

«Этот процесс был приостановлен из-за санкций, введенных против России и не позволяющих России использовать привычные маршруты для отправки самолетов на наш континент. Он будет перезапущен. Это очень поможет развитию туризма в нашей стране», — уверен Фариа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр туризма и внешней торговли Венесуэлы Али Падрон заявил, что из России на венесуэльский остров Маргарита с 1 октября будет еженедельно выполняться пять прямых авиарейсов.

По его словам, каждый рейс, прибывающий в расположенный на юго-востоке острова Маргарита город Порламар, будет доставлять на побережье Карибского моря «440 туристов».