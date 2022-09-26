Москва, 26 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову будет предложено оценить ряд мер, которые направлены на поддержку мобилизованных индивидуальных предпринимателей, отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).

Фото предоставлено пресс-службой конкурса АНО «Россия — страна возможностей» Станислав Наумов

По словам депутата, в частности, необходимо приостановить платежи по налогам, взносам и кредитам на период несения индивидуальным предпринимателем воинской службы по контракту.

Также Наумов считает необходимым приостановить любую как административную, так и уголовную ответственность для индивидуальных предпринимателей, призванных в соответствии с указом о мобилизации, и ответственность индивидуального предпринимателя за нарушение муниципального контракта на поставку товаров или оказание услуг.

«Проекты решений будем обсуждать с представителями бизнеса из всех регионов сегодня в Думе в 12:00. Завтра обсудим их с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Возможно, часть предложений одобрим в среду на правительственном часе с его участием», — отметил Наумов в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») провел встречу с замминистра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой, на которой обсуждались предложения в законопроект о поддержке индивидуальных предпринимателей, которые будут призваны в рамках мобилизации.

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