Москва, , 17:13 — REGNUM Мобилизованным индивидуальным предпринимателям могут дать возможность передавать бизнес в доверительное управление и приостанавливать платежи по кредитам, отметил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Максим Топилин Government.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат анонсировал встречу с замминистра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой, на которой планировалось обсудить идеи по поддержке индивидуальных предпринимателей, которые будут призваны в рамках мобилизации.

«Встреча прошла в дружеской обстановке. Решили подготовить законопроект, в котором отразить вопросы: возможности и особенностям передачи бизнеса в доверительное управление и возможности приостановки бизнеса, так как законодательство запрещает совмещение предпринимательской деятельном с военной службой», — отметил Топилин в своём телеграм-канале.

По его словам, также в документе будут прописаны возможность приостановки платежей по налогам, взносам и кредитам и особенности исполнения госконтрактов.

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