Москва, 26 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. По итогам дня 23 сентября баррель Brent подешевел на 4,14%, до $86,61. Давление на рынок нефти усиливается, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Bashneft.ru Добыча нефти

Цены завершили день в минусе на фоне опасений рецессии в мировой экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру.

Ставки поднимаются для борьбы с инфляцией, а ужесточение денежно-кредитной политики укрепляет доллар и усиливает экономический спад. Соответственно, спрос на энергоресурсы снижается.

Согласно последним данным Baker Hughes, на минувшей неделе число буровых на нефть увеличилось на три единицы, до 602 шт. Число буровых на газ сократилось на две единицы, до 160 шт.

Сегодня, 26 сентября, баррель Brent стоит $85,63. Инвесторы бегут в защитный доллар. На азиатской сессии индекс доллара США (DXY) обновил максимум на 114,44 п.

Спрос на нефть падает. Цена на нефть в долларах становится дорогой для стран с развивающейся экономикой.

Медвежьи настроения усиливаются ежедневно. Промежуточные уровни поддержек пройдены.

Ближайший целевой уровень для продавцов $80 за баррель. Коррекция по доллару на время может сдержать падение цен.

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