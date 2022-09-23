Москва, 23 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 23 сентября, по состоянию на 15:30 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2, 44%, до $88,25 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Publicdomainpictures.net Добыча нефти

«Учетные ставки повысили не только ФРС и ЕЦБ, но также и регулятор Великобритании и ряда других экономически-развитых стран.

Это всё больше заставляет инвесторов опасаться развития мировой рецессии, а значит, и снижения цен на нефть.

При этом всё больше просачивается сообщений о том, что страны Запада находят возможности для того, чтобы обойти антироссийские санкции по поставкам энергоресурсов. Сегодня рынок ожидает данных по количеству работающих буровых в США и Канаде.

Однако основные надежды «нефтебыков» на ближайшее время связаны с сезоном ураганов в Атлантике. Но пока вероятность того, что нефть возобновит штурм сопротивления $100 невелика», — полагает эксперт.

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