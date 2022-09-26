Москва, , 02:31 — REGNUM Удвоения производства вина в России ожидают эксперты. За два года, с момента вступления в силу закона о виноделии, спрос на отечественную продукцию растёт.

Виноград Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов», в России площадь виноградников ежегодно увеличивается на 4–7%. Производство тихих и игристых вин в 2022 году выросло на 31%.

Эксперты делают вывод, что в ближайшие годы стоит ожидать удвоения объёма российского продукта в сегменте качественного виноделия, сообщают «Известия «.

Как отметил глава ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов» России Дмитрий Киселёв, за последние четыре-пять лет наши виноделы во всех сегментах рынка, от доступного до премиума, достигли уровня качества, сравнимого с крупными производителями из «традиционно винных» стран. С этим согласны и многочисленные эксперты в рамках международных конкурсов.

Во-вторых, российское вино теперь занимает особе место в винных картах большинства ресторанов Москвы и городов-миллионников. Управляющий партнёр и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков отметил, что за последние десять лет отечественных вин в картах наших ресторанов заметно прибавилось.

Что касается роста числа виноградников в стране, сейчас предпринимаются значительные усилия по ускорению закладки новых площадей и строительству питомников.

По данным ЦИФРРА, за январь–август 2022 года в России произвели 75 млн литров тихих и игристых вин. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Российское вино продолжает вытеснять импорт. Этому способствовал и уход с рынка западных конкурентов в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве проинформировали о том, что в винной отрасли России не отмечается проблем с оборудованием для переработки винограда и запчастями.

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