Москва, , 08:44 — REGNUM В винной отрасли России проблем с оборудованием и запчастями для переработки винограда и запчастями не отмечается, передают 26 июля РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Вино Alessandro Vecchi

В ведомстве подчеркнули, что под западные санкции оборудование для переработки винограда не попало. Нержавеющие емкости можно по-прежнему импортировать из Италии, Германии, Франции, Болгарии, Молдавии и Китая.

По данным ведомства, российские производители вина оснащены в достаточной мере. У виноделов новое оборудование и его замена ещё долго не понадобится. В большинстве виноделен заявили, что несмотря на сложности они не закрылись.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план развития виноделия в России.

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