Берн, 26 сентября, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет поддержали на референдуме в Швейцарии.

Василий Перов. Старушка. 1874

25 сентября граждане Швейцарии на референдуме проголосовали за повышение возраста выхода на пенсию для женщин с 64 до 65 лет, передаёт общественная телекомпания RTS. Уточняется, что повышение пенсионного возраста для женщин поддержали 50,6% голосовавших. Увеличение налога на добавленную стоимость для покрытия дефицита средств в пенсионных фондах поддержали 55,1% участников голосования.

Добавим, постепенное повышение возраста выхода швейцарских женщин на пенсию начнётся в 2025 году и завершится в 2028 году. В настоящее время в стране насчитывается 2,6 млн пенсионеров на 8,7 млн населения. Власти Швейцарии подсчитали, что такие меры позволят к 2032 году сэкономить в пенсионных фондах 4,9 млрд франков.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Румынии объявило о намерении обратиться к руководству Евросоюза с просьбой предоставить официальному Бухаресту дополнительные средства на выплаты пенсий и пособий.

Читайте также: Власти Румынии попросят у ЕС деньги на пенсии и пособия