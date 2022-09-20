Бухарест, , 21:20 — REGNUM Правительство Румынии объявило о намерении обратиться к руководству Евросоюза с просьбой предоставить официальному Бухаресту дополнительные средства на выплаты пенсий и пособий румынским гражданам. Об этом 20 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В течение ближайших нескольких дней премьер-министр Румынии Николае Чукэ проведет в Брюсселе переговоры с главой Еврококомиссии Урсулой фон дер Ляйен о новом транше европейских кредитов.

Николае Чукэ «Мы намерены реализовать программу соцобеспечения малоимущих жителей Румынии, и для этого готовы на любые условия ЕК».

Напомним, ранее Румыния получила кредит ЕК на общую сумму в $2,5 млрд. Средства были выделены Брюсселем из ежегодных взносов Бухареста в казну Евросоюза.

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