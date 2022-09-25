Москва, 25 сентября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие главе Калининградской области Антону Алиханову и коллективу АО «Автотор», поздравив с 25-летием выпуска первого автомобиля, а также с днем машиностроителя. Об этом 25 сентября сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, за прошедшие годы предприятие «Автотор» прошло большой путь, завоевав серьезные позиции на отечественном рынке сборки и производства автомобилей.

«Значительный промышленный, технологический потенциал «Автотора», созданные здесь современные рабочие места и привлеченные инвестиции стали заметным вкладом в экономическое развитие Калининградской области, решение востребованных социальных проблем», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также добавил, что сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную санкциями, компания сумела сохранить квалифицированные кадры, модернизировать имеющиеся мощности и установить новые, перспективные деловые контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, автосборочное предприятие «Автотор» основано в Калининграде в 1996 году. На мощностях завода собирались легковые автомобили брендов BMW, KIA, Hyundai и Ford. Весной 2022 года производство ряда моделей было остановлено из-за ухода некоторых иностранных автопроизводителей с российского рынка и проблем с поставками комплектующих.

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