Калининград, , 09:52 — REGNUM Производство автомобилей на калининградском заводе «Автотор» будет приостановлено в октябре 2022 года для переналадки мощностей под выпуск новых моделей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Производство автомобилей

Основатель «Автотора» Владимир Щербаков объяснил, что до конца сентября завод будет использоваться оставшиеся запасы комплектующих иностранного производства. В начале октября производственные мощности будут переналажены под сборку новых моделей в сотрудничестве с новыми партнёрами.

В частности, на обновлённых мощностях планируется выпуск компактных электромобилей и электрических двигателей. В 2023 году компания планирует выйти на серьёзные объёмы производства.

Завод «Автотор» основан в Калининграде в 1996 году. Ранее предприятие выпускало автомобили BMW, KIA, Hyundai и других иностранных брендов. Производство автомобилей BMW было остановлено весной 2022 года, сборка авто KIA и Hyundai продолжалась ещё несколько месяцев с помощью сформированных ранее комплектующих.

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