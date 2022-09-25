Донецк, , 14:40 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Гольмовский. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:20 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️13:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️14:05 — н.п. Озаряновка — н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️14:10 — н.п. Новомихайловка — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли два района Горловки натовскими снарядами.

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