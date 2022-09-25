Белград, 25 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Сербия не может принять результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье. Об этом 25 сентября заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.

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«Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в регионах [б. УССР]», — отметил он в интервью Tanjug.

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей 23 сентября стартовали референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в своём телеобращении заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их будущем, которое они примут на референдумах. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал Путин.