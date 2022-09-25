Донецк, , 13:01 — REGNUM Киев продолжает распространять фейки о референдуме, потому что «бьется в истерике» и понимает, что ничего не может сделать, заявил 25 сентября председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

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«Что мы слышим, якобы результаты референдума у нас уже утверждены. Они прекрасно видят, как у нас проходит референдум, они понимают, что уже ничего не могут сделать, поэтому распространяют наглую ложь, они бьются в истерике, пытаются нас запугать. Но у них ничего не получится. Мы свой выбор сделаем легитимно, открыто и гласно», — отметил он.

Референдум по вопросу о вхождении в состав РФ стартовал 23 сентября и продолжится до 27 сентября.