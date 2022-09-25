Донецк, , 11:29 — REGNUM Все избирательные участки на референдуме о вхождении в состав РФ в ДНР открылись 25 сентября, мобильные группы выехали на участки. Об этом сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

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«Все участки открылись, все члены комиссии вышли на работу, все мобильные группы сформированы и поехали по своим маршрутам, выехали на участки», — отметил он на брифинге.

По данным ЦИК ДНР, по итогам двух дней голосования явка составила 55,05%.