Луганск, , 09:47 — REGNUM Киев не прекращает попытки сорвать проведение референдума, участковые комиссии в Алчевске эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом 25 сентября заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

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«[Киев] не прекращает попытки сорвать референдум в ЛНР, обстреливает мирные города, мирных граждан. Я хочу призвать все комиссии, всех избирателей быть максимально осторожными, внимательными и при малейшем риске агрессии находиться в бомбоубежище», — отметила она.

Ранее Кравченко заявила, что были обстреляны три города в ЛНР. Участковые комиссии в Алчевске эвакуированы в бомбоубежища.

Референдум по вопросу о вхождении в состав РФ стартовал 23 сентября и продолжится до 27 сентября.