Новосибирск, 25 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Новосибирске 24 сентября состоялись торжественные мероприятия в честь 85-летнего юбилея региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области Торжества в честь 85-летия Новосибирской области

Основные мероприятия прошли на Михайловской набережной. По словам губернатора Андрея Травникова, здесь представлен весь регион во всей его многообразной красе.

«И люди в нашем регионе такие же как природа, сочетают в себе самые разные качества: это сибирская основательность и напористость, верность традициям и стремление сделать что-то новое, необычное и лучше, чем другие, реализовать самые смелые идеи», — отметил он.

Он отметил, что юбилейные торжества проходят в непростые дни и выразил уверенность, что новосибирцы выполнят все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Добавим, торжества прошли на фоне объявленной в стране частичной мобилизации и призывов отменить в связи с этим дорогостоящие торжества. Однако, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти соседней Омской области выступили против отмены празднования 200-летия региона.

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