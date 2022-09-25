Омск, , 07:38 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что запланированные мероприятия, посвящённые 200-летию региона, отменять не будут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

При этом изменится место их проведения. Так, выставка достижений и патриотические акции 1 октября пройдут в центре Омска. Праздничные мероприятия завершатся концертом группы «Любэ».

Ранее торжества планировалось провести на площади у торгового центра «Континент». Власти объяснили это жалобами горожан на пробки из-за перекрытия в центре Омска.

Однако по итогам опроса жителей большинство высказались за празднование в центре города. Руководитель региона выступил против полной отмены патриотических акций, выставки истории и достижений предприятий, городов и районов.

«Так же, как и концерт группы «Любэ», организованный в поддержку наших бойцов. Это наша гордость, и сейчас нам особенно важно показать единство и силу. Жизнь продолжается. Несмотря на трудности, мы не прекратим чтить памятные даты, учить детей, заниматься спортом и развивать культуру!» — отметил Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители многих регионов выступили за отмену праздничных мероприятий в связи с проведением специальной военной операции. После начала частичной мобилизации голоса в пользу отмены торжеств усилились.

Читайте также: В Воронеже просят отменить День города