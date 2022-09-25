Вашингтон, 25 сентября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Такер Карлсон, ведущий Fox News, раскритиковал советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка за призыв к США нанести превентивные ядерные удары по России. Данные высказывания он назвал неуместными — такие призывы, по его мнению, говорят о «невменяемости их автора».

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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В ответ на слова Путина [киевский режим] призвал к немедленному ядерному нападению на РФ, что, без сомнения, привело бы к немедленному уничтожению Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона, гибели десятков миллионов американцев. Здравомыслящие люди не говорят так никогда», — отметил телеведущий.

Он также добавил, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы администрация американского президента Джо Байдена надавила на Киев и добилась разрешения конфликта путем мирных переговоров. При этом он посетовал на то, что Белый дом США ничего не предпринимает и продолжает накачивать ВСУ оружием, обвиняя РФ в продолжении боевых действий.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его мнению, Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал ВС РФ.