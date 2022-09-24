Луганск, , 18:15 — REGNUM Обращения по нарушениям на референдуме в ЛНР в первые два дня голосования не поступали, заявила 24 сентября журналистам заместитель председателя Общественной палаты Луганской Народной Республики Лина Вокалова.

Луганская Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

Всё соответствует «букве закона», ответила она на вопрос о возможных нарушениях.

«Ни вчера, ни сегодня никаких обращений не поступало», — сказала Вокалова на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке международные наблюдатели заявили об отсутствии замечаний к проведению референдума, об открытости голосования.

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