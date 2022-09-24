Москва, 24 сентября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Голосование в Донецкой Народной Республике по вопросу воссоединения с Россией проходит открыто, транспарентно, граждане свободны в волеизъявлении. Об этом международные наблюдатели заявили 24 сентября на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум

Основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН, Вито Гриттани отметил, что наблюдатели пока посетили не все участки.

«Из того, что видели, не можем сказать о замечаниях, нарушениях, всё было открыто, транспарентно», — сказал Гриттани и добавил, что идеальных голосований не бывает.

Другой международный наблюдатель, главный редактор издания «Russia News» Джанфранко Вестуто заявил, что в Европе обстановку в ДНР пытаются представить совершенно отличной от реальной. В действительности здесь уважают международное право в части самоопределения народа.

«Это историческое событие для всего мира… Если бы у нас в Италии была такая свобода волеизъявления, выбора, как у вас здесь», — сказал Вестуто.

Он назвал абсурдными утверждения из Киева о том, что людей заставляют идти голосовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ продолжают обстреливать Донецк в дни референдума. Глава республики Денис Пушилин заявил, что Киев пытается доступными способами сорвать голосование и запугать людей.

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