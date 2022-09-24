Луганск, 24 сентября 2022, 15:12 — REGNUM В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме. Об этом 24 сентября заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
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«ЦИК ЛНР проверила документы и аккредитовала международных наблюдателей», — отметила она.
В ЛНР помимо наблюдателей из РФ прибыли наблюдатели из Белоруссии, Германии, Словакии, Камеруна.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября и продолжится пять дней — до 27 сентября.