Луганск, , 15:12 — REGNUM В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме. Об этом 24 сентября заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.

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«ЦИК ЛНР проверила документы и аккредитовала международных наблюдателей», — отметила она.

В ЛНР помимо наблюдателей из РФ прибыли наблюдатели из Белоруссии, Германии, Словакии, Камеруна.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября и продолжится пять дней — до 27 сентября.