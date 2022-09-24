Луганск, , 15:03 — REGNUM Любица Блашкова — наблюдатель из Словакии, прибывшая в Луганск для работы на референдуме, назвала происходящее событие историческим.

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«Наша цель — посмотреть, как это все будет происходить, какие изменения здесь произошли. Я лично хотела являться какой-то частью этого процесса. Потому, что это исторический процесс. Это войдет в историю, и я буду частицей истории», — отметила она.

Ранее наблюдатель из Германии Стефэн Бруно Шаллер отметил, что люди на референдуме в Запорожье голосуют добровольно.

Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября и продолжится пять дней — до 27 сентября.

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