Луганск, 24 сентября 2022, 15:03 — REGNUM Любица Блашкова — наблюдатель из Словакии, прибывшая в Луганск для работы на референдуме, назвала происходящее событие историческим.
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«Наша цель — посмотреть, как это все будет происходить, какие изменения здесь произошли. Я лично хотела являться какой-то частью этого процесса. Потому, что это исторический процесс. Это войдет в историю, и я буду частицей истории», — отметила она.
Ранее наблюдатель из Германии Стефэн Бруно Шаллер отметил, что люди на референдуме в Запорожье голосуют добровольно.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября и продолжится пять дней — до 27 сентября.
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