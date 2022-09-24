Донецк, 24 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из гаубиц 155 мм. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Василий Иванов ИА REGNUM Снаряд для 155-мм гаубицы

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:15 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 10 минут ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую.