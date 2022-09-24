Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И предупредил Пекин о последствиях поддержки России. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

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«Он повторил позицию США об осуждении российских военных действий против [киевского режима] и обозначил возможные последствия на случай, если КНР будет оказывать поддержку Москве», — отмечается в заявлении.

Ранее глава МИД Китая Ван И призвал к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева без предварительных условий.