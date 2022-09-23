Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 сентября — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне повышения процентной ставки и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Mike Licht Падение

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 486,27 пункта (1,62%), до уровня 29 590,41 пункта. S&P 500 подешевел на 64,76 пункта (1,72%), до уровня 3693,23 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 198,88 пункта (1,80%), до уровня 10 867,93 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $4,21 (5,04%), до уровня $79,28 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 сентября продолжением снижения на фоне повышения процентной ставки ФРС.

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