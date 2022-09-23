Лондон, , 16:53 — REGNUM Мировые цены на нефть в пятницу, 23 сентября, опустились до минимальных значений с января 2022 года, свидетельствуют данные бирже ICE в Лондоне.

Нефть Schmucki

По состоянию на 16:10 мск стоимость фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) с поставкой в ноябре снизилась на 4,44% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $79,78 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки торговалась на уровне ниже $80 за баррель 11 января 2022 года.

На эту же минуту стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 3,71% — до $87,10 за баррель. При этом чуть ранее в ходе торгов цена на данную марку опускалась ниже $87 за баррель впервые с 25 января 2022 года.

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