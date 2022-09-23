Москва, 23 сентября 2022, 16:02 — REGNUM Россия никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает о риске западного вмешательства в спецоперацию, заявил 23 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Вместе с тем он предупредил о рисках западного вмешательства в спецоперацию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что угроза, высказанная президентом России Владимиром Путиным относительно возможности применения ядерного оружия, не остановит оборонное ведомство США от поставки оружия бывшей УССР.
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