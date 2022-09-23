Москва, , 16:02 — REGNUM Россия никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает о риске западного вмешательства в спецоперацию, заявил 23 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«Мы заметили болезненную реакцию Вашингтона на указание Владимира Владимировича Путина перевести российские силы сдерживания в особой режим несения боевого дежурства. Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» от 2 июня 2020 года», — сказал Рябков на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса.

Вместе с тем он предупредил о рисках западного вмешательства в спецоперацию.

«Настоятельно призываем администрацию США избежать ситуации, способной привести к прямому военному столкновению с Россией», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что угроза, высказанная президентом России Владимиром Путиным относительно возможности применения ядерного оружия, не остановит оборонное ведомство США от поставки оружия бывшей УССР.

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