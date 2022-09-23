Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Угроза, высказанная президентом России Владимиром Путиным относительно возможности применения ядерного оружия, не остановит оборонное ведомство США от поставки оружия бывшей УССР, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 22 сентября в ходе пресс-конференции.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

21 сентября Путин выступил с обращением к российским гражданам, в котором он отметил, что Россия будет использовать все средства для защиты страны и своего народа. Он напомнил, что РФ располагает различными средствами поражения, которые более современны, чем у альянса.

«Что касается заявлений или объявлений, исходящих из России, они не влияют на приверженность продолжению тесного сотрудничества с нашими международными партнерами и нашими союзниками по оказанию [бывшей УССР] поддержки, в которой она нуждается в борьбе за защиту своей страны», — подчеркнул Райдер.

США поставляют киевскому режиму передовые ракетные системы, беспилотники, транспортные средства и боеприпасы.

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