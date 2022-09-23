Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 23 сентября, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет до 3,22%, до 56,94 рубля. Евро теряет 3,9%, откатываясь до 55,37 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Налоговый период близится к завершению, поэтому экспортеры спешат продать валюту, что толкает котировки рубля вверх.

Дополнительно поддержку рублю оказывают слухи о том, что торги долларом в России будут прекращены.

Также стало понятно, что планы МинФина возобновить закупки валюты в рамках бюджетного правила отодвигаются, как минимум, до конца 2023 года, то есть предложение валюты будет превышать спрос.

На этом фоне даже укрепление доллара по отношению к корзине валют и падение сырьевых рынков не могут переломить тренд на рост курса российской валюты.

Однако, скорее всего, на следующей неделе, по мере окончания налогового периода, рубль отступит от текущих максимумов», — считает эксперт.

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