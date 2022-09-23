Москва, , 13:07 — REGNUM Доллар резко подешевел к рублю на торгах 22 сентября, потеряв за день 3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллары

«Пара доллар/рубль впервые более чем за месяц спустилась в зону 58,60 руб. и продолжает удерживаться вблизи нижней границы диапазона 23 сентября, превратив уровень 59 руб. в сопротивление.

Ограниченный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров в сочетании с продажами валютной выручки экспортерами и небольшой коррекцией доллара на международной арене помогли российской валюты заметно укрепить позиции в ходе минувшей сессии.

Но это не значит, что этот рывок перетечет в тенденцию — предпосылок для укрепления рубля по-прежнему нет, а вот медвежьи риски сохраняются.

Более того, после объявления частичной мобилизации и референдумов угроза новых санкций со стороны коллективного Запада нарастает, и ограничения вполне могут затронуть сырьевой сегмент.

А дополнительная неопределенность относительно поставок энергоносителей из РФ в свою очередь представляет угрозу для бюджета.

Так, после завершения налогового периода доллар может с лихвой отыграть недавние потери и направиться к отметке 62 руб. после пробоя отметки 60 руб. Затем фокус внимания сместится на зону 65 рублей», — считает эксперт.

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