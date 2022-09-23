Лондон, , 15:30 — REGNUM Королевский военно-морской флот Великобритании выполнил первый пуск своей ракеты класса «воздух — земля» Marlet по условному противнику в море в рамках двухсторонних учений в Северной Атлантике совместно с вооружёнными силами США. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает информационное агентство Flight Global.

Вооруженные силы Великобритании (сс) skeeze

В ходе учений Arctic Thunder, которые прошли в Северной Атлантике, были задействованы корабли и авиация вооружённых сил США и Великобритании, которые использовали в качестве мишени списанный американский фрегат Oliver Hazard Perry. Военнослужащими был нанесён одновременный удар с использованием трёх противокорабельных ракет Boeing AGM-84 Harpoon: две были выпущены фрегатом HMS Westminster и еще одна — морским патрульным самолетом USN Boeing P-8A Poseideon.

Также в учениях был задействован морской винтокрылый вертолет Leonardo Helicopters Wildcat из 815-й эскадрильи военно-морской авиации, выпустивший нераскрытое количество ракет по корпусу корабля.

«Martlet с лазерным наведением имеет стартовую массу 13 кг и заявленную эффективную дальность 6−9 км. Оснащенный разработанным Leonardo крылом для вооружения, Wildcat может переносить до 20 ракет», — указано в сообщении.

Дополнительные удары были нанесены с использованием ракет класса «земля-земля» Raytheon SM-6, развёрнутых эсминцем ВМС США Arleigh Burke, и боеприпасов прямого поражения Boeing Joint, выпущенных самолётами Boeing F-15es ВВС США, работающими с авиабазы Лейкенхит в Саффолке.

«Интеграция высококачественного оружия, датчиков и средств связи с нашими союзниками по НАТО является ключом к коллективной боевой способности Альянса, продемонстрированной в ходе учений по потоплению судна», — отметил коммандер Эд Мосс-Уорд, командир HMS Westminster.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот (СФ) ВМФ России провёл учения с высадкой десанта на мысе Челюскин, который является самой северной точкой полуострова Таймыр и Евразии.

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