Москва, 23 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. По итогам дня 22 сентября нефть сорта Brent повысилась на 0,51%, до $90,35, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

drpepperscott230 Добыча нефти

Цены на нефть незначительно подросли, реагируя на коррекцию по доллару и на сообщения о восстановлении спроса на нефть в Китае по мере ослабления коронавирусных ограничений. Индекс доллара снижался до 110,22 пунктов.

Цена на нефть повышалась до $92,76. К закрытию покупатели вернулись к уровню $90.

Сегодня, 23 сентября, на азиатской сессии баррель Brent стоит $89,89. Цена остается торговаться в трехдневном диапазоне $88,50-93,50.

Сейчас все внимание обращено на динамику доллара на Форекс и новости по российской нефти. США и ЕС должны назвать потолок цен на российскую нефть.

От новых санкций будут зависеть объемы нефти на мировом рынке. Отказ России поставлять нефть недружественным странам вызовет ралли на нефтяном рынке.

На сегодня важной статистики не запланировано, поэтому консолидация сохранится до закрытия недели.

Читайте также: Нефть игнорирует политику ФРС США