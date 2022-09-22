Москва, 22 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, по состоянию на 15:40 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,95%, до $91,58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

drpepperscott230 Добыча нефти

«Нефтяные котировки возобновили рост — ФРС США уже повысила ставку. Но, несмотря на риски рецессии, нефть остается активом, защищающим от инфляции.

На фоне сезонных факторов сейчас вполне вероятно новое тестирование сопротивления рубежей $95 и $100 за баррель нети марки Brent», — полагает эксперт.

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