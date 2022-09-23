Москва, 23 сентября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал соотечественников из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сделать свободно свой выбор и ничего не бояться.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим», — отметил Володин в телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что ЕС разразился очередными угрозами в адрес России в связи с проведением референдумов.

«Мы отдаём себе отчёт в своих решениях, и нечего нас пугать», — указал Володин.

«ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать. У жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация на территории Донбасса и бывшей УССР. С 23 по 27 сентября проходят референдумы, когда жителям предстоит ответить на вопрос, хотят ли они воссоединения с Россией.