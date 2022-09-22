Лондон, , 15:33 — REGNUM Согласно официальной статистике, несмотря на то, что шесть месяцев назад около 240 афганских граждан получили право на защиту от британского правительства, они всё ещё ждут переселения.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Сайт британского журнала Perspective сообщил, что эти люди работали с британскими войсками в Афганистане.

Следует отметить, что эти афганские граждане имеют право на участие в программе «Политика переселения и помощи Афганистана» (ARAP).

ARAP был создан для оказания помощи бывшим местным служащим и их переводе в Великобританию.

Министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что правительство как можно скорее переселит этих 240 человек. Но «некоторые потенциальные проблемы, в том числе проблемы с документами и безопасностью, привели к задержке процесса вывоза этих людей».

«Консерваторы подвергают риску афганцев, которые поддерживали наши вооруженные силы», — сказал Джон Хили, теневой министр обороны Великобритании.

«Правительство недостаточно быстро занимается запросами ARAP, в то время как афганцы, работавшие вместе с британскими сотрудниками, подвергаются серьёзному риску. У Британии есть моральный долг защищать их», — добавил он.

Джейми Стоун, представитель либеральных демократов, также сказал: «Это позор, что такое количество людей, которым была обещана защита в соответствии с планом ARAP, всё ещё не перевезены в Великобританию».

По словам Стоуна, «эти люди рисковали своими жизнями, чтобы помочь британским войскам во время войны, и им был обещан шанс начать новую жизнь в Британии. Вместо этого они были оставлены в подвешенном состоянии консервативным правительством. Призываю министра обороны немедленно решить этот вопрос».

Следует отметить, что на сегодняшний день с момента запуска проекта ARAP в 2021 году в Великобританию перевезено около десяти тысяч человек.

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Однако правительство Великобритании подверглось критике за медленные темпы эвакуации и опасения за тех, кто всё ещё находится в Афганистане и потенциально подвергается риску.