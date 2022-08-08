Лондон, , 13:18 — REGNUM Коалиция правозащитных групп подвергла резкой критике действия Великобритании по эвакуации своих коллег из Афганистана и заявила, что тысячи афганских граждан, работавших на Соединённое Королевство, оставлены на произвол судьбы через год после эвакуации из Кабула, и многие из них всё ещё находятся в Афганистане, подвергаясь опасности со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ЕС и Великобритания (сс) Christoph Scholz

Газета The Guardian пишет, что на парламентском брифинге девять групп экспертов по Афганистану раскритиковали планы правительства Великобритании по переселению как «неоправданно ограничительные». По их словам, очень тревожит то, что правительство не предоставило безопасных вариантов выезда многим афганским женщинам и девочкам, а также представителям меньшинств.

У британского правительства есть две программы вывода из Афганистана, которые называются ARAP и программа переселения (ACRS). Но оба эти плана подвергаются критике экспертов, которые заявляют, что они вынудили афганских граждан использовать опасные неофициальные маршруты. По мнению критиков, в первые три месяца 2022 года люди, бежавшие из Афганистана, были самой многочисленной группой среди тех, кто рисковал жизнью, пересекая Ла-Манш.

Согласно сообщениям, из 250 бывших сотрудников Adam Smith International, которые работали над британскими проектами в Афганистане и подали заявку на участие в программе ARAP, только 24 получили разрешение на переезд в Великобританию.

«Жаль, что Великобритания оставила этих людей в Афганистане», — заявил глава этого учреждения.

По его словам, в Афганистане до сих пор остаются 109 учителей, работавших на Британский совет.

В докладе приводятся истории сотрудников афганского персонала, рассказывающих об угрозах их жизни со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«С тех пор талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на мой дом, я переезжал 11 раз. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили мою восьмилетнюю дочь, чтобы она сказала им, где я нахожусь», — сообщил один из них.

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тысячи афганских сотрудников британских организаций бежали из Афганистана, а некоторые из тех, кого вывези, пребывают в Великобритании в подвешенном состоянии.