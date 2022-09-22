Москва, 22 сентября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Развитию альтернативных источников энергии в Арктической зоне России мешает не только тающая вечная мерзлота, но и отсутствие спроса. В стране необходимо создать комплексную программу, гарантирующую востребованные мощности возобновляемой энергетики. Об этом сегодня, 22 сентября, заявил Алексей Жихарев, директор Ассоциации по развитию возобновляемой энергетики, в ходе круглого стола, организованном фракцией «Справедливая Россия — За правду», сообщает «Парламентская газета».

John_Straka Ветряк

В 2018 году в России была принята госпрограмма по развитию возобновляемой энергетики. На сегодняшний день в центральной части страны были введены в эксплуатацию ветряки общей мощностью 4 гигаватта. Также до 2035 года предусматривается строительство объектов альтернативной энергетики суммарной мощностью от 13 до 15 гигаватт.

«Однако не совсем ясно, какая доля устройств возобновляемой энергетики будет построена в Арктике, где пока не наблюдается спрос на гарантированные объемы энергии как со стороны регионов, так и бизнеса», — отмечает эксперт.

«И нет программы, которая давала бы основания полагать, что в этом секторе будет востребовано столько-то мощности возобновляемой энергетики», — уточнил Жихарев.

По его словам, если стоит задача развивать ветряки на Крайнем Севере и речь идет не просто о замещении углеводородной энергетики, а еще и о развитии производства локализованного оборудования, то нужно принять комплексный план. Кроме того, в этом документе необходимо будет зафиксировать конкретные объёмы возобновляемой энергии в мегаваттах.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Ассоциацией развития возобновляемой энергетики был представлен рейтинг, где Чукотка стала победителем в номинации «Лидер ветроэнергетики» и заняла 5 место в общем рейтинге среди 15-ти регионов по совокупности показателей.

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