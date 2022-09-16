Анадырь, , 12:51 — REGNUM В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Ассоциацией развития возобновляемой энергетики был представлен рейтинг, где Чукотка стала победителем в номинации «Лидер ветроэнергетики» и заняла 5 место в общем рейтинге среди 15-ти регионов по совокупности показателей. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Ветряки Myriams-Fotos

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) базируются на использовании природных ресурсов — солнца, ветра, воды, что позволяет беречь невозобновляемые источники и использовать их в других отраслях экономики. Развитие новых технологий позволяют создавать дополнительные рабочие места за счёт сохранения и расширения научной, производственной и эксплуатационной инфраструктуры энергетики. Также ВИЭ позволят сократить расходы на северный завоз и обеспечить энергетическую безопасность Чукотки.

Чукотка обладает значительными ветровыми энергоресурсами.

«В структуре установленной мощности электростанций региона в составе Анадырского энергоузла функционирует Анадырская ВЭС установленной мощностью 2,5 МВт, что соответствует 0,8% в общем объеме установленной мощности. Кроме того, с 2021 года на территории округа введены в эксплуатацию автономные гибридные энергоустановки в селах Снежное и Канчалан», — указано в сообщении.

«Вся территория округа располагается в Арктике с ее хрупкой экосистемой, суровыми климатическими условиями и сложной топливной логистикой. Использование возобновляемых источников энергии снижает углеродный след и усиливает топливную безопасность, позволяет сокращать потребление дорогостоящего дизельного топлива. Эффект особенно заметен в отдаленных населенных пунктах», — сказал глава Чукотки Роман Копин.

В рейтинге представлено 15 регионов России, среди которых Коми, Якутия, Югра, Ямал, Чукотка, Ненецкий АО, Еврейская автономная область, Камчатский, Приморский и Хабаровский край, Амурская, Архангельская, Калининградская, Магаданская, Сахалинская области.

Кроме того, на Чукотке развивается атомная энергетика, мощность которой в регионе составляет 106 МВт, что является 31% от общей установленной мощности электрической энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, по соглашению с «Росатомом» на Чукотке поэтапно появятся еще 4 модернизированных плавучих атомных энергоблока с установленной мощностью по 106 МВт каждый. Эти мощности обеспечат электроэнергией месторождение «Песчанка». Энергоблоки разместят вблизи мыса Наглейнын в городском округе Певек, который с 2027 года превратится в мировую столицу «плавучего атома».

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