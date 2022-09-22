Редмонд, США, , 16:07 — REGNUM Интернет SpaceX Starlink теперь работает в Антарктиде на американской антарктической станции Мак-Мердо. Интернет стал доступен для исследователей континента. Об этом сообщает сетевое издание TechEBlog.

В Антарктиде Oceanbook.at

На сегодняшний день компания Илона Маска запустила 3200 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту, а также осуществила 61 запуск Starlink в преддверии запуска Starlink V2 в следующем году, который обеспечит спутниковую связь для смартфонов.

«Учёные на станции Мак-Мердо на «седьмом небе» от счастья. Starlink тестирует полярный сервис с недавно развернутым пользовательским терминалом, увеличивая пропускную способность и возможности подключения для поддержки науки», — отметили американские исследователи.

Ранее бизнесмен и основатель компании SpaceXИлон Маск заявил, что спутниковая интернет-сеть Starlink производства американской компании активна и доступна для пользователей на всех континентах Земли.

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Отметим, что Starlink — спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в сеть интернет. Проект нацелен на удешевление доступа ко «всемирной паутине», а также на возможность доступа к ней в тех местах, где ранее не представлялось возможным. На данный момент проект обеспечивает покрытие спутникового доступа в интернет в 40 странах. Разработка системы началась в 2015 году, а тест начался в феврале 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания SpaceX 10 сентября осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи компании AST SpaceMobile и очередной группировкой микроспутников Starlink

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