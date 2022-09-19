Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Спутниковая интернет-сеть Starlink производства американской компании SpaceX активна и доступна для пользователей на всех континентах Земли. Такое заявление сделал 18 сентября бизнесмен и основатель компании Илон Маск в своём Twitter.

Илон Маск

«Сеть Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктику», — написал Маск в своём микроблоге.

Напомним, компания SpaceX вывела на орбиту партию из 54 спутников Starlink 18 сентября. Всего же доставленное в околоземное пространство количество спутников превысило 3 тыс. штук.

Согласно заявлениям компании, что Starlink сможет обеспечить широкополосный доступ в интернет в любой точке мира со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, это полностью соответствует стандарту 5G. По данным SpaceX, запуск и ввод в эксплуатацию в общей сложности 11 тыс. спутников оценивается в $10 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: SpaceX запустила ракету со спутником связи BlueWalker 3 и партией Starlink