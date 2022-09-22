Москва, 22 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Нефть подешевела 21 сентября, просев в пределах 1% по итогам дня. В моменте Brent взлетала до $93,50 за баррель, но только привлекла волну продаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

«Впрочем, сегодня, 21 сентября, котировки восстанавливаются, уже отыграв потери предыдущей сессии и расположившись над уровнем $91.

Волатильность в сырьевом сегменте сохраняется, но амплитуда колебаний не такая высокая, как, к примеру, месяц назад.

Опасения ослабления спроса никуда не исчезли, просто на данном этапе их сильнее уравновешивают перспективы сокращения мирового предложения, прежде всего из-за грядущего эмбарго ЕС на российскую нефть, которое будет официально объявлено через два месяца.

Вплоть до этого момента трейдеры будут гадать, сможет ли Россия оперативно перенаправить потоки экспорта в Азию.

Такая перспектива должна подогреть рост цен или, как минимум, удержать их от падения. Однако агрессивный Федрезерв и сильный доллар выступают в роли противодействия бычьим факторам наряду с признаками более сильного, чем ожидалось замедления китайской экономики.

Техническая картина рынка не претерпела значимых изменений — баррель продолжает осциллировать вокруг отметки $90, продолжая плавно смещаться в более низкий диапазон.

Если до конца торговой пятидневки цены не вернутся выше $91,50, Brent отметит четвертую неделю снижения подряд», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть Brent балансируют вокруг уровня $90