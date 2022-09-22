Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 21 сентября закрылись снижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Bureau of Safetyand Environmental Enforcement

Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,10%, до $89,90. Цена упала с $93,46 перед оглашением решения ФРС США по ставке на фоне укрепления доллара и отчета по запасам нефти.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,14 млн баррелей (прогноз был +2,2 млн баррелей), до 430,77 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 1,57 млн баррелей (прогноз был — 450 тыс. баррелей) и составили 214,61 млн баррелей, дистиллятов — на 1,23 млн баррелей (прогноз был — 50 тыс. баррелей), до 117,25 млн баррелей.

По итогам дня рубль сдал позиции только доллару, поскольку он продолжил ралли после заседания ФРС США.

На заседании ФРС США повысила ставку в третий раз подряд на 75 базисных пунктов, до 3,00%–3,25% годовых. Следующее заседание ФРС США пройдет 1–2 ноября.

Сегодня, 22 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $90,10. Важной статистики не ожидается, поэтому нефтетрейдеры будут ориентироваться на динамику доллара США. До конца недели можно выделить диапазон $88-93.

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