Москва, 22 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Возвращение в Россию 55 военнослужащих, освобождённых в результате обмена военнопленными, событие из ряда вон выходящее, но ведомства молчат, возмущен лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Событие — из ряда вон выходящее. Но наши ведомства как воды в рот набрали. Детали обмена мы почему-то узнаем из медиа нашего противника. Мы узнаем, что на обмен отправлены головорезы с «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иностранцы, которым в ДНР вынесен приговор в виде смертной казни, снайперши с какими-то птичьими позывными», — отметил Миронов.

Молчание российских ведомств — это плохо, «поскольку информационное пространство заполняется мнениями и оценками, которые деморализуют страну», указал парламентарий.

«Кто вернулся? Почему из огромного обменного фонда в 8 тысяч нацистов с [всушными] шевронами решили менять тех, кого категорически отдавать нельзя было? Действительно ли на обмен нацисты выставили Медведчука, а мы на это согласились?» — задает вопросы Миронов.

«Это плохо, когда общество задает вопросы, а ответов нет. За нас обязательно дадут ответы наши враги. И они попытаются посеять сомнения, отчаяние и недоверие среди россиян», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия провела обмен военнопленными с Киевом. По утверждению источника издания Anadolu, Россия получила 50 пленных, включая бывшего депутата законодательного органа киевского террористического режима Виктора Медведчука, в то время как Киев получил 215 человек.