Москва, 22 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Система управления российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» позволяет ей наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны, рассказал генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.

Министерство обороны России «Сармат»

«Бортовая система управления полетом «Сармата» обладает возможностью коррекции траектории по спутникам системы ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить высокую точность наведения на цель, в том числе, и после воздействия на ракету ПРО», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании форума «Армия-2022» заявил, что госкорпорация ведет серийное производство межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

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